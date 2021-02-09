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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: تراجع تأييد الألمان لاتحاد ميركل المسيحي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:09 ص
ميركل
ميركل
وكالات
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كشف استطلاع حديث عن تراجع تأييد المواطنين الألمان للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وجاء في استطلاع "اتجاه الرأي لمعهد إنسا" الذي تم إجراؤه لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية ونشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا تراجع بنسبة نقطتين مئويتين إلى أقل مستوياته منذ تشرين ثاننوفمبر الماضي وبلغ تأييدهم له حاليا 5ر34 بالمئة.

وفي المقابل زاذ تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك الاتحاد بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، بنسبة نقطة مئوية ووصل إلى 16 بالمئة.

كما زاد تأييد المواطنين للحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار المعارض بنسبة نقطة مئوية لكل منهما مقارنة بالأسبوع الماضي، وبلغ تأييد الأول 9 بالمئة، وتأييد الثاني 5ر8 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع زيادة تأييد المواطنين أيضا لحزب الخضر بنسبة نصف نقطة ليبلغ حاليا 5ر17 بالمئة، فيما تراجع تأييدهم لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بنسبة نقطة مئوية، وبلغ 5ر10 بالمئة.

وبحسب بيانات الاستطلاع، بلغ إجمالي نسبة تأييد المواطنين لأحزاب الائتلاف الحاكم مجتمعة 5ر50، فيما بلغ إجمالي نسبة تأييد الاتحاد المسيحي مع حزب الخضر 52 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 5 و8 فبراير الجاري وشمل إجمالي 2107 مواطنين.

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