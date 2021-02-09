«المانيكير» الرمادي بدرجاته المختلفة موضة شتاء 2021 (صور)

تميل جميع النساء في فصل الشتاء الى اعتماد الألوان الدافئة والكلاسيكية في جميع إطلالاتهن ومكياجهن لإبراز جمالهن، وحسب معهد بانتون للألوان اعتمد اللون الرمادي كموضة لموسم فصل شتاء عام 2021 ليس في الإطلالات فقط ولكن أيضا بالنسبة لادوات التجميل المختلفة، وعلى رأسها طلاء الأظافر "المانيكير".يمكن خلط تدرجات اللون الرمادي على الأظافر، ووضعها مع اللون الأبيض لاستايل ملفت بحيث يكون لون الأظافر أبيض وتوزع تدرجات اللون الرمادي على كل إظفر بشكل نقاط او رسومات.يمكن أيضا اختيار درجات اللون الرمادي الفاتحة والغامقة وتنسيقها مع بعضها على الأظافر وتزيين حواف الأظافر بلون نيون مثل الأصفر.من بين الطرق التي يمكن للسيدات اعتمادها باللون الرمادي بسهولة هو وضع اللون الرمادي بدرجاته الفاتحة على كل الأظافر، وتزيين إظفر واحد بوضع جميع درجات اللون الرمادي عليه.