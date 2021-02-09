«مصر للطيران» تسير 47 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء 47 رحلة جويه بمعدل 31 رحلة دولية.الرحلات إلى كل من: "بغداد، نادجمينا، لاجوس، أبوجا، أديس أبابا، الدوحة، أبو ظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أربيل".كما تسير 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى.وتنقل جميع هذه الرحلات 3235 راكبا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.