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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة.. وكيفية حجز التذاكر إلكترونيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:53 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين الراغبين في السفر إلى محافظة أخرى محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط حجز موقع سكك حديد مصر للاطلاع على مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار التذاكر وخطوات الحجز أون لاين.

مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة ٢٠٢١

وفقا لأخر تحديثات لهيئة سكك حديد مصر فإن هناك عدة قطارات يومية من الإسكندرية إلى القاهرة مثل القطار رقم 563 الذي ينطلق من الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرا ويصل القاهرة في تمام الساعة السابعة و 10 دقايق صباحا، فيما يتحرك القطار رقم 762 من الإسكندرية الساعة الخامسة وثلث صباحا ويصل القاهرة الساعة التاسعة والربع صباحا ويتحرك القطار رقم 985 من الإسكندرية الساعة السابعة وربع ويصل القاهرة الساعة العاشرة وثلث صباحا وينطلق القطار رقم 864 من الإسكندرية الساعة السابعة ونصف ويصل القاهرة الساعة الثانية عشرة ظهرا وينطلق القطار رقم 345 من الإسكندرية الساعة التاسعة والربع صباحا ويصل القاهرة الساعة الواحدة والربع ظهرا.

كيفية حجز تذاكر السفر عبر موقع سكك حديد مصر

أتاحت هيئة سكك حديد مصر خدمة جديدة لعملائها وهى إمكانية الحجز إلكترونيا بواسطة موقع سكك حديد مصر بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا )

تسجيل الإيميل الشخصي والباسور الخاص بالمستخدم 

ستظهر قائمة بها عدة اختبارات مثل حجز، استعلام عن تذاكر، ... اختيار الخدمة المطلوبة
 
كتابة بيانات الراغب في السفر 

أسعار تذاكر قطارات بين محافظة القاهرة و الإسكندرية

يمكن معرفة مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة وأسعار التذاكر عن طريق موقع هيئة سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا )، حيث تصل أسعار تذاكر قطارات المكيفة درجة الأولي إلى 70 جنيه فيما تصل أسعار الدرجة الثانية إلى 55 جنيه حيث يقف جميع القطارات في محطات الإسكندرية، سيدي جابر، كفر الدوار، أبوحمص، دمنهور، إيتاد البارود، كفر الزيات، طنطا، بركة السبع، قويسنا، بنها، شبرا الخيمة، القاهرة.

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