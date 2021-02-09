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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1889 إصابة جديدة بكورونا و458 وفاة بفرنسا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:00 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات في فرنسا نقل 1889 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية ووفاة 458 حالة بين 7 و8 فبراير الجاري، كما يوجد حاليا 037ر28 شخصا يخضعون للعلاج داخل المستشفيات بعد إصابتهم بالجائحة بينهم 3363 شخصا بالعناية المركزة.

وقالت السلطات الصحية في فرنسا - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 4317 حالة إيجابية جديدة لـ "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.. موضحة أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغت 423ر79 شخصا بينهم 040ر56 حالة في المستشفيات الفرنسية بسبب "كوفيد-19".

واوضحت السلطات الصحية الفرنسية أن نحو 871ر1 مليون شخص تلقوا اول جرعة من اللقاح حتى الآن.

يذكر أن بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أشارت إلى تعافي 239 ألفا و183 شخصا من مرضى كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بكورونا في فرنسا حتى الآن.
وكانت فرنسا قد اعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.

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