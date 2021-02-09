نورديك مونيتور: تركيا منفذ جديد لتهريب الكوكايين تحت حكم أردوغان

قال موقع التحقيقات الاستقصائية "نورديك مونيتور"، أن تركيا باتت طريقا ناشئا لتهريب الكوكايين في ظل حكم الرئيس التركي رجب أردوغان، حيث يتم استخدام الموانئ البحرية التركية لتهريب الكوكايين على نطاق واسع.يذكر أنه في يونيو الماضي صادرت شرطة المخدرات في كولومبيا ما يقرب من 5 أطنان من الكوكايين، وكان العقار في حاويتين كان من المقرر أن تسافر بحرًا من ميناء بوينافينتورا إلى تركيا وتبلغ قيمتها السوقية 265 مليون دولار في السوق غير القانوني.وأعلن كارلوس هولمز تروخيو، وزير الدفاع الكولومبي الراحل، على حسابه الرسمي على "تويتر" أن وحدات مكافحة المخدرات الكولومبية ضبطت 4.9 طنًا من الكوكايين.وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن العقار كان ينوي نقله على طول ساحل المحيط الهادئ الكولومبي إلى أمريكا الوسطى ثم إلى تركيا لاحقًا،و أن قيمة تقريبية قدرها 265 مليون دولار تم تقديرها في السوق الأوروبية، مما يعني زيادة هائلة في تمويل المنظمات غير القانونية التي حاولت الاتجار بالمخدرات.و أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية رسميًا، أن الكوكايين المضبوط كان متوجهًا إلى تركيا، كان لهذه المعلومات في حد ذاتها آثار مهمة لأن تركيا لم تكن قط بلد عبور أو وجهة للكوكايين.وقال مشرف شرطة المخدرات السابق الذي أراد عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة لـ" نورديك مونيتور"، إن أكبر عملية ضبط للكوكايين لدينا في تركيا لم تتجاوز قط مائتي كيلوغرامات، ولكن ضبط خمسة أطنان من الكوكايين هي كمية كبيرة بشكل لا يصدق لتركيا كوجهة ودولة عبور.