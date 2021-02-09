القبض على 24 إرهابيا في الأنبار العراقية

أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 24 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.وأضاف وكالة الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أنه من خلال متابعة تحركات عناصر التنظيم الإرهابي وتكثيف الجهد الاستخباري تمكنت قواتها من إلقاء القبض على 24 ارهابيا كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطعي الانبار والفلوجة.وأشارت إلى أن عملية إلقاء القبض على الارهابيين تمت في مناطق متفرقة من المحافظة.وكانت الاستخبارات العراقية أعلنت أمس الاثنين القبض على 15 ارهابيا ينتمون لتنظيم داعش في عمليات أمنية منفصلة في محافظة نينوى.