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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قبرص تسجل انخفاضًا في أعداد الوافدين بـ79.9% في 2020

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:15 ص
قبرص
قبرص
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أظهرت بيانات رسمية صدرت عن دائرة الإحصاء القبرصية أن عدد الأشخاص الذين قدموا إلى قبرص انخفض بنسبة 79.9% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، كما سجل عدد المغادرين أيضًا انخفاضًا بنسبة 80.1%.

وأفادت البيانات (التي نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني) أن عدد المسافرين القادمين إلى قبرص في ديسمبر من العام الماضي بلغ 30 ألفًا و99 شخصًا مقارنة بـ273 ألفًا و714 شخصًا في نفس الشهر في عام 2019، ليسجل انخفاضًا بنسبة 89.0%.

كما بلغ عدد المسافرين القادمين إلى قبرص خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر في العام الماضي مليونًا و161 ألفًا و79 شخصًا مقارنة بـ5 ملايين و777 ألفًا و29 شخصًا في الفترة المماثلة من عام 2019، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 79.9%، وأن عدد المغادرين خلال نفس الفترة قد سجل انخفاضًا أيضًا بنسبة 80.1%.

وأشارت دائرة الإحصاء القبرصية إلى أنه خلال الفترة 15-3 / 8-6-2020، تم فرض حظر دخول إلى جمهورية قبرص على عدة فئات من الأشخاص من بينهم السائحون، كجزء من التدابير المتخذة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

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