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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: نأمل دخول لقاح «سبوتنيك V» لآلية كوفاكس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:56 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
أ ش أ
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أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في ضم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى برنامج كوفاكس الخاص بتوزيع اللقاحات، بعد اعتماده لها.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة الدولية المختصة: "نأمل أن ينضم لقاح مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة إلى كوفاكس، بشرط أن يدرج اللقاح في قائمة الأدوية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ".

وكانت المناقشات الدورية في منظمة الصحة العالمية بشأن بيانات إضافية عن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" قد جرت أمس.

وتعد كوفاكس هي آلية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكار في مجال التأهب للأوبئة، وهي تدعم إنشاء مرافق تصنيع اللقاحات وإجراء عمليات الشراء، ودخل برنامج كوفاكس الآن في اتفاقيات مع فايزر – بيونتيك وأسترازينيكا، لتوريد اللقاحات من أجل التوزيع العادل على البلدان الأعضاء.

وأظهر لقاح "سبوتنيك V " خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة، وبلغت فعالية اللقاح 91.6٪، وهو يوفر حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى الفيروس التاجي.

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