«مسبار الأمل» الإماراتي يدخل مدار كوكب المريخ اليوم

يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، اليوم الثلاثاء، في أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب المريخ هذا الشهر.وكانت كلا من الإمارات والصين والولايات المتحدة قد أطلقوا مهمات إلى الكوكب الأحمر في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤاتٍ لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.وفي حال نجاح المهمة، ستصبح الدولة الخليجية التي تحتفل هذا العام بذكرى ولادتها الخمسين، خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ بينما ستصبح الصين السادسة في اليوم التالي.