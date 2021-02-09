الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع بـ0.4%

أغلقت الأسهم اليابانية تداولاتها اليوم على ارتفاع للمره الثالثة على التوالي، بعد أن بلغت أعلى مستوى لها، إذ أثارت نتائج أعمال قوية للشركات وأحرزت تقدمًا في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوقعات بتعافي الاقتصاد سريعًا.وارتفع المؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.4% ليصل إلى 29505.93 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.08% ليستقر عند 1925.54 نقطة.