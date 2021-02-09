بدء حجز تقاوي الأرز الجاف في الوادي الجديد

طالبت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد برئاسة الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة، المزارعين بسرعة التوجه لحجز تقاوي الأرز الجاف المصرح بزراعته في أراضي المحافظة.وأضاف المرسي أنه يأخذ في الاعتبار أن معدل التقاوي لزراعة فدان الأرز الجاف هو 60 كجم، وأن التقاوي المنتجة بقسم بحوث الارز والذي سيتم حجزها معبأة في شكاير وزن 20كجم، وسعر الشيكارة لصنف جيزة 178 & جيزة 179 هو 200جنية للشيكارة اي 600جنية للفدان، وصنف سخا 104 & وسخا سوبر 300 هو 208 جنية للشيكارة اي 624 جنية للفدانوأوضح المرسي أن المزارع سوف يحصل على كتيب إرشادي يوضح الارشادات الزراعية وميعاد الزراعة الامثل للوصول لاعلي انتاجية واعلي عائد اقتصادي، كما سيتم عقد ندوات ارشادية خلال شهر مارس لشرح خطوات زراعة ومتابعة الارز الجاف للوصول لاعلي انتاجية يحاضر فيها اساتذة متخصصين من معهد قسم بحوث الارز بسخاالجدير بالذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد صرح بزراعة الارز الجاف بمراكز المحافظة الخمسة على مياه المصارف الزراعية على ان يقوم المزارع بأخذ موافقة إدارة الرى والصرف قبل الزراعة للتصريح باستخدام مياه المصارف الزراعية شريطة الا يضر بالاراضى المجاورة، وعدم زراعة الأرز المائي، وتشكيل لجان للمرور على الزراعات المخالفة للقرارات وعمل ازاله فورية لها وتحرير محاضر بالاسماء والمساحات لاتخاذ الاجراءات القانونية.