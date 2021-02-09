مقتل وإصابة 39 من مسلحي طالبان بينهم 3 قادة بارزين

قُتل ما لا يقل عن 21 من مسلحي طالبان، من بينهم ثلاثة أعضاء بارزين، في عملية خاصة شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم فارياب شمال غرب البلاد.وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، بأن القوات الجوية الأفغانية وأفراد الأمن الأفغان استهدفوا عناصر الحركة في عملية خاصة، أسفرت عن مقتل 21 من حركة طالبان وإصابة 18 آخرون في منطقتي ألمار وقيصر بإقليم فارياب.ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذا الحادث.يأتي ذلك فيما صرح النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح بأن شبكة القاعدة تعمل بنشاط إلى جانب طالبان.