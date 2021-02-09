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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا لـ353135

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:47 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 535 ألفا و153 حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ.9651 وتعافى من المرض 317 ألفا و600 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.

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