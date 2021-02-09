إيران تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس كورونا
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:43 ص
وكالاتطباعة
بدأت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بوباء كوفيد-19، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا الثلاثاء، وفق لقطات مباشرة عرضها التلفزيون الرسمي.
وقال الرئيس حسن روحاني "نبدأ حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد-19"، موجها تحية الى "ذكرى شهداء الدفاع عن الصحة"، وذلك خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي بانطلاق الحملة في أحد مستشفيات طهران.
وقال الرئيس حسن روحاني "نبدأ حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد-19"، موجها تحية الى "ذكرى شهداء الدفاع عن الصحة"، وذلك خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي بانطلاق الحملة في أحد مستشفيات طهران.