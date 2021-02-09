إيران تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

بدأت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بوباء كوفيد-19، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا الثلاثاء، وفق لقطات مباشرة عرضها التلفزيون الرسمي.وقال الرئيس حسن روحاني "نبدأ حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد-19"، موجها تحية الى "ذكرى شهداء الدفاع عن الصحة"، وذلك خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي بانطلاق الحملة في أحد مستشفيات طهران.