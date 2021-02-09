الشرطة تطلق أعيرة مطاطية على المتظاهرين في عاصمة بورما

أطلقت الشرطة أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد الانقلاب في نايبيداو عاصمة بورما الثلاثاء، وفق شهود عيان ومراسل لوكالة فرانس برس.وقال أحد الأهالي لفرانس برس "أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء مرتين، ثم أطلقوا (باتجاه متظاهرين) بأعيرة مطاطية" مضيفا أنه شاهد بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح.وأكد مراسل فرانس برس الموجود على الأرض أن أعيرة أطلقت.