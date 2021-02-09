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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد حسنين: تكليفات الرئيس بتطوير الأماكن الأثرية يجذب شريحة جديدة من السياح

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:42 ص
محمد حسنين
محمد حسنين
فاتن غلاب
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أكد محمد حسنين الخبير السياحي رئيس جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوى الجمهورية واستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، وإبراز ما تزخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، يعتبر من الأمور الجيدة التي تعيشها مصر في ظل التحرك الاستراتيجي لتطوير المواقع الأثرية.

وأشار في تصريحات خاصة للدستور، إلى أن الرئيس يهدف بأعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، أن تكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.

وأضاف أنه رغم كل الجهود الحالية إلا أن هذا غير كافي لأنه يجب أن يصحبها جهد متواصل تربوى وإعلامى كى يتم الحفاظ عليها من ناحية وتأمين طريقة مستمرة لصيانتها.

وأوضح أن الفوائد التى ستعود على السياحة وخاصة الثقافية فهى توسيع قاعدة الإقامة وربما خلق جو آخر للبقاء فى المدينة الجميلة وبهذا نكون ليس فقط قمنا بتوسيع وإفادة السياحة الثقافية؛ بل يمكننا أن نتحدث لاحقا عن نوع سياحة جديدة يخص المدن القديمة فى ثوب حديث يجذب بالضرورة شريحة جديدة من السياح طويلي الإقامة.

وشدد على مراعاة الدقة فى التنفيذ وعدم الاعتماد فقط على الإنجاز، ولكن هناك بعض الأمور التى يجب دراستها جيدا قبل التنفيذ وخاصة الخاضعة للترميم الأثرى.

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