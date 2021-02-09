نتائج انتخابات المحامين الفرعية بالإسكندرية

قال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بالإسكندرية، إنه أظهرت مؤشرات فرز أصوات اللجان الفرعية في انتخابات نقابة المحامين، عن فوز عبد الحليم علام، بمنصب نقيب المحامين بالإسكندرية، بـ ٤٢٦٥ صوتا، بعد تفوقه بعدد كبير من أصوات الناخبين متفوقًا على أقرب منافسيه جمال سويد والذي حصل على ١١٢٨ صوتا، وحصل وليد موسى على ٢٧٩ صوتا، أحمد عز العرب ٢٥ صوتا، فى الانتخابات التى أجريت بعد قرار دمج نقابتي شرق وغرب المحافظة.وأضاف عبدالوهاب، أنه جاء عدد الأصوات التي أدلت بصوتها ٥٧٦٤ صوتا، الأصوات الصحيحة ٥٦٩٧ صوتا، الأصوات الباطلة، ٦٧ صوتا، ومن لهم حق التصويت ٢٣ ألف صوت، ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة المحامين بـ ٣ آلاف صوت طبقا للائحه.ومن المنتظر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بنقابة المحامين النتيجة بعد تجميع كافة اللجان الفرعية بشكل نهائي.وحقق علام وقائمته كاملة تقدمًا واضحًا فى دوائر المحاكم الجزئية البالغ عددها 14 محكمة جزئية من بينها محاكم سيدى جابر والمنتزه والرمل ومحرم بك وباب شرق والدخيلة وغرب والجمرك، عدا دائرة الرمل.وبحسب نتائج فرز اللجان الفرعية فاز أحمد عبد الهادى بمقعد الشباب بـ ٣٤٠٥ أصوات، وجاءت الأصوات الباطلة ٩٨ صوتا من إجمالي المصوتين ٥٧٦٤ صوتا، بينما فاز 14 محام على مقاعد العضوية وهم كل من أشرف عبد العاطي بمقعد المحامين عن محكمة "المتنزه" وحصل على ٣٠٩٨ صوتا، وجمال خضر عن محكمة "الرمل" وحصل على ٢٢٣١ صوتا، وعاصم حسن عن " سيدى جابر" وحصل على ٢٢١٠ أصوات، وعصام عادل عن "باب شرق " وحصل على ١٨٦٩ صوتا، ومحمد ابراهيم عن "اللبان وحصل على ٣٠١٢ صوتا " وخالد المصري عن "العطارين".وحصل على ٢٢٢١صوتا والسيد على عن "المنشية" وحصل على ٢٧٠٢ صوت، وغريب السيد عن "الجمرك"وحصل على ٣١٢٩ صوتا، وناصر عبد السميع عن" محرم بك" وحصل على ٢٧٠٨ أصوات وعلى بيومي عن "مينا البصل" بـ٣١٠١ صوت ومحمد الدمياطي عن "كرموز" بـ ٣٢٧٥ صوتا ومحمد يوسف عن "الدخيلة" بـ ٢٧٢١ صوتا، وممدوح اسباق عن "العامرية" بـ ٢٧١٥ صوتا وسالم السمالوسي عن "برج العرب" بـ ٣١٥٨ صوتا.يشار إلى أن ٤ مرشحين يخوضون الانتخابات على مقعد النقيب بينما يخوض 56 محام الانتخابات على ١٤ مقعدا بالعضوية، فيما تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.