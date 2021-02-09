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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة إتيكيت: 11 صفة عليكِ الحذر منها في الرجل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:38 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تتردد جميع النساء في تقييم العلاقة مع شركائهم بسبب بعض تصرفاتهم التي تحيرهن جميعا، وتتساءل المرأة إذا كانت بالفعل قد اختارت الرجل المناسب أم لا، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الإتيكيت منة فتحي عن بعض التصرفات التي يمكن أن تحذر المرأة من شريكها، وتوضح لها مدى صحة تلك العلاقة.

- الأنانية:
من الجيد أن يكون الرجل شخص واثق من نفسه ومحب لها، ولكن عندما يزيد الأمر عن حده يجب الشعور بالقلق، هل يتحدث عن نفسه طوال الوقت، هل يسأل شريكته عن احتياجاتها أم لا كل تلك علامات استفهام يجب الوقوف عندها.

- قطع الكلام:
من العلامات المخيفة أيضا أن لا يترك الرجل المرأة تنتهي من جملتها عندما يحين دورها في التحدث، بل يقاطعها.

- التواجد الدائم من أجله:
يعتقد الرجل أن المراة موجودة دائما من أجله ومن أجل راحته فقط وأنها يجب عليها الانتظار حتى تلبي طلباته فقط، لذلك يجب الحذر جيدًا قبل الارتباط بمثل هذا الرجل لأنه أنانى وعنده حب تملك غريب.

- التغزل في النساء:
أى رجل تجلس معه شريكته ويتغزل بالنساء الأخريات فهو غير جدير بالثقة لأنه يقلل منها ولا يحترمها ومن الممكن أن يتركها بأي وقت ويذهب لامرأة اخرى.

- البخل:
لا يمكن أبدا التعايش مع الرجل البخيل لأنه غير جدير بمسئولية المرأة التى معه.

- المكالمات الهاتفية:
إذا كان الرجل لا يتصل بشريكته كثيرًا وعندما يتصل يكون السبب هو أنه يحتاج شيئا منها فقط فهذه علامة مهمة لا يجب التغافل عنها وأنه ليس الشخص المناسب.

- عدم الاهتمام بالتفاصيل:
من لا يمنح شريكته اهتماما كافٍ، ولا يعلق على ملابسها وإطلالتها أو شكلها ولا يأخذ باله من مشاعرها، ويتعامل معها بدون مراعاة لأي شيء فهو لا يصلح على الاطلاق.

- الوعود الفارغة:
إذا كان الرجل يتحدث كثيرًا ويعد شريكته كثيرًا ولكنه لا ينفذ تلك الوعود فهذه قد تكون علامة هامة بأنه ليس شخص يمكن الاعتماد عليه.

- يستخدم الكلمات السلبية:
إذا كان الرجل ينتقد شريكته باستمرار بشكل عشوائي أو يستخدم الكلمات سلبية عند البحث عن حل لأي مشكلة فهو ليس جيدًا على الإطلاق.

- عدم الاعتراف بالخطأ:
لا يحاول البحث عن أعذار ويلقي الخطأ على شريكته، وعدم الاعتراف بالخطأ أو الاعتذار يدل على وجود مشكلة ما، لهذا يجب تركه فورًا.

- غير موجود عندما تحتاجينه:
إن كان الرجل مشغولا دائما ويصعب عليه التواجد بجانب شريكته عندما تحتاجه ولا يقدم لها الدعم في أوقات الشدة أو عندما تحتاجه، فهذه مشكلة كبيرة ويجب النظر في تلك العلاقة.

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