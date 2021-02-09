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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 3.4 مليون حالة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:35 ص
فرنسا
فرنسا
وكالات
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بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في فرنسا 3 ملايين و400 ألف و324 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، وصل إلى 79 ألفا و571 حالة، وتعافي 240 ألفا و200 مصاب، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.

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