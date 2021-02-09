نظر طعون المتهمين في «خلية ميكروباص حلوان» اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ميكروباص حلوان»، التى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى مدينة حلوان جنوب القاهرة فى 2016.جاء ذلك على الأحكام الصادرة من دائرة الإرهاب بطرة في حق المتهمين بالإعدام والسجن المشدد.وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا ضد 32 متهمًا، أنهم خلال الفترة من 2015 حتى 4 أكتوبر 2016، انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقدم المتهمون الخامس عشر حتى الثالث والعشرين لبعض المتهمين مأوى، وأخفوا الأسلحة النارية ونقلوا أوراقًا بها تعليمات لباقي الأعضاء المتهمين لتنفيذها، كما قام المتهمون الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرون بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأسلحة والذخائر والأموال.