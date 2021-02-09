ارتفاع إصابات كورونا في هولندا لـ 1.02 مليون

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.02 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 14 ألفا و543.وبحسب البيانات،تعافى من المرض 13 ألفا و394 من المصابين حتى الآن.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.