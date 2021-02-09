منها الفيوم وسيوة.. «سكوب امباير» ترشح 21 وجهة سياحية مصرية لعيد الحب

رشحت المجلة الأمريكية "سكوب امباير"، ما يقرب من 21 وجهة سياحية مصرية للاستمتاع بعطلة عيد الحب، وكان من أبرز الوجهات التي رشحتها المجلة الفيوم بجمالها الهادئ، حيث يمكن للزائر القيام بجولة نهارية في وادي الحيتان وشلالات مياه وادي الريان، كما رشحت المجلة أيضا، سيوة، حيث يمكن إقامة معسكرات سفاري في الصحراء.و رشحت المجلة زيارة قصر المكلة كليوباترا في الإسكندرية الموجود تحت المياه، حيث يمكن للزائر الغوص في مياه الإسكندرية لمشاهدة المعالم التاريخية تحت الماء.كما رشحت المجلة أيضا منطقة العين السخنة بمنتجعاتها الفاخرة وخدماتها الصحية المميزة فضلا عن الجونة ومطاعمها الفاخرة، بالإضافة إلى الأقصر حيث يمكن الاستمتاع بعروض الصوت والضوء في معبد الكرنك في مشهد يحبس الأنفاس، كما يمكن زيارة أسوان تلك المدينة الساحرة الواقعة على ضفاف نهر النيل، فضلا عن إمكانية القيام برحلات نيلية بين الأقصر وأسوان.أما في القاهرة، فقد رشحت المجلة برج القاهرة فضلا عن المطعم الملحق بالبرج، ومن ضمن الأماكن المرشحة أيضا على قائمة سكوب امباير، مدينة رأس سدر، التي تعد مكانا أمنا ومختلفا لممارسات الرياضات المائية الممتعة حيث تتواجد رياضة ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، مما يشكل حالة رومانسية عند القيام بها مع من تحب.ومن ضمن المناطق المرشحة للزيارة وبقوة السويس، وبورسعيد، وسانت كاترين، وسفاجا حيث الحصول على خدمات صحية فاخرة ونويبع، وشرم الشيخ والغردقة، كما رشحت المجلة أفضل الفنادق والمنتجعات السياحية في هذه المدن.