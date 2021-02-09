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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس يزور العراق 5 مارس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:24 ص
فرنسيس
فرنسيس
مونيكا جرجس
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يستعد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان؛ لزيارته الرعوية للعراق في 5 مارس المقبل.

ونشرت اللجنة الأسقفية للإعلام برنامج زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق.

ووفقا للجنة الأسقفية فإن الزيارة تبدأ بلقاء مع رئيس الوزراء العراقي في صالة كبار الزوار بمطار بغداد الدولي؛ ثم حفل استقبال رسمي في القصر الرئاسي ببغداد.

وتابعت: يعقبه زيارة لرئيس الجمهورية في مكتبه الخاص في القصر الرئاسي ببغداد، بالإضافة إلى لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في قاعة القصر الرئاسي ببغداد.

وواصلت: يعقب ذلك لقاء مع الأساقفة والكهنة ورجال الدين وطلاب اللاهوت وأساتذة التعليم المسيحي في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك ببغداد (حديث قداسة البابا).

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