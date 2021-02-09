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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2656 إصابة جديدة و127 وفاة بكورونا في أوكرانيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:24 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و249 ألفا و646 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "سجلت أوكرانيا 2656 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 157 طفلا، و229 عاملا طبيا".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 865 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تماثل 8865 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي.

وأفاد بأن 127 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها.

وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زاكارباتيا ثم العاصمة كييف ومنطقة تشيرنيفتسي ثم زابوريزهيا.

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