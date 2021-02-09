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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فعلوها باستخدام توك توك.. تجديد حبس لصوص دار المسنين بالإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:23 ص
حبس لصوص
حبس لصوص
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وسرقة أجهزة كهربائية من داخل دار مسنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية الثاني، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، مقمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حادث سرقة اجهرة كهربائية من داخل دار مسنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بمعرفه ضباط مباحث القسم، وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة شاشات تليفزيون وأجهزة ريسيفر وأجهزة كهربائية متنوعة، من داخل دار للمسنين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، مستخدمين مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وتم ضبط المسروقات لدى عملائهم عاطلان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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