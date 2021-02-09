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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تحدد جدولا زمنيا لتطعيم 30 مليونا ضد كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:21 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أكدت وزارة الصحة العامة التايلاندية أنها حددت جدولا زمنيا لتطعيم 30 مليون شخصا ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- عن الدكتور أوباس كارنكاوينبونج، رئيس قسم مكافحة الأمراض القول "إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فيمكننا البدء في استخدام ما لا يقل عن خمسة ملايين جرعة شهريًا، وبعد ذلك، ما يصل إلى 10 ملايين جرعة شهريًا، لإكمال 61 مليون جرعة في عام 2021 ".

وصرح بالقول "هذا هو أكبر برنامج تطعيم في تاريخنا ونحن بحاجة إلى إعداد جميع موظفينا للقيام بهذه المهمة."

ويستعد قسم مكافحة الأمراض لإطلاق البرنامج الضخم ثلاثي المراحل قريبًا، مع إعطاء مليوني جرعة بحلول نهاية الشهر المقبل وستتبعها المرحلتان الثانية والثالثة، باستخدام 61 مليون جرعة من لقاح جامعة أكسفورد أسترازينيكا.

وكان مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، قد أعلن صباح اليوم تسجيل 189 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 23 ألفا و746 حالة، ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 79 وفاة.

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