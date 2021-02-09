918 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 918 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 197 ألفًا و33 حالة.وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفا و300 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 178 ألفا و44 حالة.وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا لايزال يقف عند 26 ألفا و380، منهم 50 مريضًا فقط على أجهزة التنفس الصناعي.