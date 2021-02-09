بريطانيا: سنواصل بيع الأسلحة للسعودية

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي أكدت فيه لندن بيعها الأسلحة وفق تراخيص تراعي المسؤولية.كما شددت بريطانيا على أنها تتعامل مع معايير بيع الأسلحة بصرامة لضمان عدم انتهاك القانون الدولي، وقالت وفق بيان لها: "نبيع أسلحتنا وفق تراخيص تراعي المسؤولية، وواشنطن حرة فيما تراه مناسبًا".جاء ذلك بعد قرار واشنطن وقف الدعم العسكري عن السعودية في حرب اليمن، بهدف إنهاء الصراع، حسب وصفها.