رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: سنواصل بيع الأسلحة للسعودية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:17 ص
جونسون
جونسون
منار أحمد
طباعة
أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي أكدت فيه لندن بيعها الأسلحة وفق تراخيص تراعي المسؤولية.

كما شددت بريطانيا على أنها تتعامل مع معايير بيع الأسلحة بصرامة لضمان عدم انتهاك القانون الدولي، وقالت وفق بيان لها: "نبيع أسلحتنا وفق تراخيص تراعي المسؤولية، وواشنطن حرة فيما تراه مناسبًا".

جاء ذلك بعد قرار واشنطن وقف الدعم العسكري عن السعودية في حرب اليمن، بهدف إنهاء الصراع، حسب وصفها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

أول صورة من حفل زفاف معز مسعود وحلا شيحة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

فلكي: انتهاء موسم «الشبط» ودخول «العقارب» آخر فترات البرودة

انهيار ثلجي يقتل متسلق جبال إيطاليًا شهيرًا

«الصحة العالمية» تحذر من الإفراط بالتشاؤم بشأن لقاح أسترازينيكا

أوبرا باريس تعدل شروط ضمّ الفنانين

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان