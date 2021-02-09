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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

86.6 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:48 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن أنه تم تسجيل 86 ألفًا و646 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 27 مليونًا و94 ألفًا و14 حالة على الأقل.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 1465 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 464 ألفًا و941 حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 59 مليونًا و307 آلاف و800 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 42 مليونًا و417 ألفًا و617 جرعة على الأقل للمواطنين.

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