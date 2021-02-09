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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق أولى رحلات السياحة الداخلية لمسار العائلة المقدسة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:09 ص
رحلات السياحة الداخلية
رحلات السياحة الداخلية
أحمد فودة
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن انطلاق أولى رحلات السياحة الداخلية لمسار العائلة المقدسة بسمنود بمشاركة فريق متطوعي الغربية.

بدأت الرحلة باستكشاف المسار بما يحتويه من محال متنوعة وسط ترحيب شديد من أهالي المدينة، ثم زيارة كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب، واستمع أعضاء الفريق لشرح وافٍ من راعي الكنيسة الأب أبانوب لويس، الذي أوضح تاريخ الكنيسة وما حدث من معجزات طوال فترة مكوث السيدة العذراء والسيد المسيح بالكنيسة أثناء رحلتهم المقدسة بأرض مصر المباركة، ثم قام الفريق بالتقاط الصور التذكارية بالكنيسة والبئر المقدس الذي شربت منه العائلة المقدسة أثناء إقامتهم بسمنود.

واستكمل الفريق رحلته بزيارة حمام سمنود الأثري وهو أحد الآثار الإسلامية الفريدة على مستوى قطاع الدلتا والذي يرجع تاريخ إنشائه لمنتصف القرن الثامن عشر، واستمعوا لشرح من مشرفي الآثار الإسلامية عن تاريخ الحمام واستخداماته، واختتم الفريق الرحلة بزيارة معبد إيزيس بقرية بهبيت الحجارة والذى يطلق عليه اسم "فيلة الشمال" والذي يروي قصة الإلهة الفرعونية إيزيس، حيث التقط أعضاء الفريق العديد من الصور التذكارية مع ما تبقى من أنقاض المعبد.

وأعرب أعضاء الفريق عن شكرهم للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لإتاحته تلك الفرصة لهم ليكونوا أول من يبدأ رحلات السياحة الداخلية للمسار، ويروا كنوز محافظة الغربية الأثرية الإسلامية، القبطية والفرعونية، آملين في تنظيم العديد من الزيارات الأخرى للأماكن الأثرية الأخرى بالمحافظة.

رافق الفريق خلال الرحلة المحاسب محمد أبو سليم رئيس مركز ومدينة سمنود والأستاذ محمود ممتاز مدير العلاقات العامة بالمحافظة ومنسق الفريق.

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