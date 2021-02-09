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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:54 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الثلاثاء، مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1839.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 % إلى 1842.60 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى شركة الاستشارات إير جايد "المحرك الرئيسي للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي والذي سيأتي نتيجة للمساعدة".

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

من المتوقع أن يمرر الكونجرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل 15 مارس حتى بدون دعم الجمهوريين.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق.

وقال محللون إن الارتفاع القياسي في بتكوين عزز بعض المعنويات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2341.54 دولار.

وارتفع البلاتين 1.9 % إلى 1179.27 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق 1182 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2016.

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