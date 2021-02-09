رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء: كوريا الشمالية مستمرة في برنامج الأسلحة النووية رغم العقوبات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:52 ص
الأسلحة النووية
الأسلحة النووية
وكالات
طباعة
أفاد تقرير أممي داخلي بأن كوريا الشمالية مستمرة في برنامجها للأسلحة النووية على الرغم من العقوبات الدولية.

وجاء في تقرير لجنة خبراء أممين، أن بيونج يانج" أبقت على برنامجها للصواريخ الباليستية والنووية، كما تقوم بتطويره، فيما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف التقرير أنه حتى خلال عام 2020، عندما لم يتم تسجيل أي اختبارات لصواريخ نووية أو باليستية، استمرت كوريا الشمالية في " إنتاج المواد الانشطارية، وأبقت على المنشآت النووية وقامت بتحديث البنية التحتية لصواريخها الباليستية".

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية استمرت في السعى للحصول على مواد وتكنولوجيات من الخارج من أجل برامج الأسلحة.

وذكر التقرير أنه يبدو أن البرنامج النووي يتم تمويله بصورة جزئية من خلال أنشطة القرصنة، التي يقودها بصورة مباشرة جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي.

وكتب الخبراء أن هذا يشمل استهداف" الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية" بالإضافة إلى مهاجمة شركات الدفاع.

موضوعات متعلقة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

فلكي: انتهاء موسم «الشبط» ودخول «العقارب» آخر فترات البرودة

انهيار ثلجي يقتل متسلق جبال إيطاليًا شهيرًا

«الصحة العالمية» تحذر من الإفراط بالتشاؤم بشأن لقاح أسترازينيكا

أوبرا باريس تعدل شروط ضمّ الفنانين

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان