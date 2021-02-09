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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص واليونان: الحل الوحيد للقضية إعادة توحيد الجزيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:51 ص
قبرص واليونان
قبرص واليونان
وكالات
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قالت قبرص واليونان اليوم الثلاثاء، إن الحل الوحيد للقضية القبرصية هو إعادة توحيد الجزيرة في اتحاد ذي منطقتين، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والأساس المتفق عليه منذ فترة طويلة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

وقد تم إعلان موقف البلدين بعد محادثات في نيقوسيا بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال أناستاسيادس إن "الحل لا يمكن أن يحيد عن قرارات ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ والقيم الأوروبية".

وأفاد ميتسوتاكيس إن البلدين "ما زالا يركزان على قرارات الأمم المتحدة، التي تعد إطار الحل الوحيد المتفق عليه والمقبول عالميا وتشكل الأساس لتنفيذ المكتسبات الأوروبية المشتركة في جميع أنحاء الجزيرة".

وقد دعت تركيا إلى حل الدولتين على أساس أن المناقشات التي استمرت لعقود من أجل حل اتحادي قد فشلت.

وزار ميتسوتاكيس قبرص لإجراء محادثات قبل محاولة جديدة من جانب الأمم المتحدة لإنهاء تقسيم الجزيرة.

وأشار أناستاسيادس وميتسوتاكيس إلى أن قبرص واليونان مستعدتان للمشاركة في مؤتمر دولي غير رسمي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه سيعقد بمجرد موافقة جميع الأطراف في محاولة لإحياء مفاوضات السلام القبرصية المتوقفة منذ ثلاث سنوات ونصف.

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