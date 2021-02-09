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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

189 إصابة جديدة بكورونا فى تايلاند

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:54 ص
كورونا
كورونا
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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، عن تسجيل 189 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 23 ألفا و746 حالة.

وذكر المركز- في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 79 وفاة.

وتضمنت الإصابات الجديدة 10 حالات من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن 16942 حالة من الفيروس.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

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