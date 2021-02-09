480 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 480 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 20 حالة وافدة من الخارج.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 130 ألفا و596 حالة، تعافى منهم 122 ألفا و531 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و825 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1240 حالة بعد تم تسجيل سبع حالات جديدة.