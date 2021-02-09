حظك اليوم.. برج الجدي الثلاثاء 9 فبراير 2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:13 ص
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:
مهنيًا:
قد يتطلب منك تنفيذ بعض المهام الصعبة في عملك مما يشعرك بالغضب والتوتر، فترتكب الأخطاء دون أن تشعر. تحلى بالصبر حتى تنجز أعمالك.
عاطفيًا:
تعيش حالة من التوتر مع الشريك بسبب مشاكل مادية بينكم، هو عنيد معك وأنت لا تتقبل هذه الطريقة في التعامل، لابد من الوصول لنقاط مشتركة بينكم لحل هذه الخلافات.
صحيًا:
قد تصاب بالأرق بسبب كثرة التفكير بأمور حياتك المتعلقة لذلك حاول أن تنظم مواعيد نومك ولاتشرب الكثير من المنبهات لتنام جيدًا.
مهنيًا:
قد يتطلب منك تنفيذ بعض المهام الصعبة في عملك مما يشعرك بالغضب والتوتر، فترتكب الأخطاء دون أن تشعر. تحلى بالصبر حتى تنجز أعمالك.
عاطفيًا:
تعيش حالة من التوتر مع الشريك بسبب مشاكل مادية بينكم، هو عنيد معك وأنت لا تتقبل هذه الطريقة في التعامل، لابد من الوصول لنقاط مشتركة بينكم لحل هذه الخلافات.
صحيًا:
قد تصاب بالأرق بسبب كثرة التفكير بأمور حياتك المتعلقة لذلك حاول أن تنظم مواعيد نومك ولاتشرب الكثير من المنبهات لتنام جيدًا.