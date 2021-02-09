حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 9 فبراير 2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:10 ص
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا:
اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة في عملك يؤهلك للعديد من المناصب وسوف يكون له تأثير إيجابي على حياتك المهنية. كن متواضعًا ولا تتعامل بغرور مع من حولك.
عاطفيًا:
تخاطر روحي قوي بينك وبين الحبيب يجعلك تفكر به وتتذكره باستمرار ويقوي الرغبة عندك في التواصل معه، والتحدث إليه عن مشاعرك بصدق.
صحيًا:
تشعر بألم في ظهرك بسبب جلوسك بطريقة خاطئة، وتعرضك للرطوبة والبرد، قم بتدفئة نفسك جيدًا وغير عاداتك الخاطئة للحفاظ على صحتك.
مهنيًا:
اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة في عملك يؤهلك للعديد من المناصب وسوف يكون له تأثير إيجابي على حياتك المهنية. كن متواضعًا ولا تتعامل بغرور مع من حولك.
عاطفيًا:
تخاطر روحي قوي بينك وبين الحبيب يجعلك تفكر به وتتذكره باستمرار ويقوي الرغبة عندك في التواصل معه، والتحدث إليه عن مشاعرك بصدق.
صحيًا:
تشعر بألم في ظهرك بسبب جلوسك بطريقة خاطئة، وتعرضك للرطوبة والبرد، قم بتدفئة نفسك جيدًا وغير عاداتك الخاطئة للحفاظ على صحتك.