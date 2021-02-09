«الثقة في الرئيس» و«السيسي في الهجانة» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

اهتم كبار كتاب الصحف المصرية - في مقالاتهم اليوم الثلاثاء - بعدد من الموضوعات المهمة؛ وعلى رأسها الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عزبة الهجانة.من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب كرم جبر -في عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الثقة في الرئيس"- إنه عندما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي في عزبة الهجانة "مش هنشيل ونسعى لتوسعة الشوارع"، تمتلئ قلوب الأهالي بالأمل والتفاؤل، لأن الرئيس قال والثقة فيه كبيرة، لأنه لا يقول إلا ما يفعل.وأكد جبر أن هناك ثقة في الرئيس السيسي، لأنه وضع حدًا لما كنا نسميه "كلام جرايد"، فكل المشاكل والأزمات كانت تجد حلولا وردية في تصريحات المسئولين في الصحف ولا تجد ظلا لها في الحقيقة، فتراجعت معدلات الثقة، مضيفًا أن أساس الثقة في الرئيس أنه لا يسعى لشعبية أو جماهيرية بالوعود ودغدغة مشاعر الجماهير واللعب على أحلامها، ولكنه يسلك الطريق الصعب جدًا.وتابع الكاتب أن الثقة كانت السبب الرئيسي لفرحة أهالي عزبة الهجانة، لأنهم يعلمون جيدا أن الرئيس إذا وضع مشكلة ما في صدارة اهتماماته فستجد طريقها إلى الحل.وأشار جبر إلى أن الرئيس السيسي قال في أحد خطاباته إنه كان يمشي وهو طالب في المناطق العشوائية ويقول "لو قدرني ربنا، فسوف أحولها إلى دنيا ثانية"، وشاء القدر أن يتولى رئاسة بلده ليحقق الله حلمه أن تكون مصر كما يحب أن يناديها "أم الدنيا".واختتم الكاتب كرم جبر مقاله قائلًا: "الشعوب تؤمن بالدليل، والأدلة أمام عيون الجميع، حتى أهل الشر الذين لا ينكرون ولكن يبحثون عن أكاذيب صغيرة لتشويه الصورة، الثقة في الرئيس لأنه يريد بلده مرفوع الرأس والهامة والقامة، ولا يشمت أحدًا في مشاكل شعبه ومعاناته".من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" الكاتب عبد المحسن ‬سلامة -في عموده "صندوق الأفكار" تحت عنوان "السيسي في "الهجانة"..!"- أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه الحكومة، لعزبة الهجانة في منطقة شرق القاهرة أمس الأول كانت مفاجأة سارة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يريد أن "يعايش" المشكلات على أرض الواقع، بعيدًا عن التقارير المكتوبة، وقد أصبحت الجولات الميدانية للرئيس عادة أسبوعية، خاصة في أيام الجمعة والإجازات الرسمية، لتفقد سير العمل في المشروعات المختلفة.وأوضح سلامة أن الرئيس السيسي يحلم بالقضاء على العشوائيات تماما في مصر، وقد بدأ الحلم يتحول إلى واقع، فالأسمرات، وبشاير الخير، وروضة السيدة، وغيرها، خير دليل على تحويل الأحلام إلى واقع، فكانت مفاجأة سارة لأهالي عزبة الهجانة أن يجدوا رئيس الجمهورية، ومعه الحكومة، بينهم، في وقت كانوا يتمنون فيه زيارة المحافظ، أو رئيس الحي، لكن حِرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يكون الإنجاز "كما يقول الكتاب"، جعله لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا يقوم بمتابعتها، ويتأكد من دقة تنفيذها.واختتم الكاتب عبد المحسن ‬سلامة مقاله قائلًا: "رئيس الجمهورية أكد حرصه على إنهاء مأساة العشوائيات، وإيقاف أي نمو عشوائي مستقبلا، ورفع كفاءة تلك المناطق، وتوفير سبل الحياة الكريمة للأسر القاطنة بها، ولن ينسى سكان منطقة الهجانة تلك "اللفتة" الإنسانية الرائعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دائمًا أنه لا يبخل أبدا بجهده، ووقته، من أجل إسعاد شعبه".بدوره، أكد رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الكاتب عبد الرازق توفيق -في عموده "من آن لآخر" تحت عنوان "السيسي.. وبناء الإنسان"- أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبدي انحيازًا كاملًا للمصريين، وفي القلب منهم البسطاء والفقراء والأكثر احتياجا، وتتبنى رؤية متكاملة لتغيير حياتهم إلى الأفضل، مع إرادة صلبة على إنهاء عقود الأزمات والمعاناة، والقضاء على جميع الظواهر السلبية لبناء دولة ترتكز على مؤسسات قوية، وشعب يتمتع بالقوة والوعي والصلابة في ظل حياة كريمة للجميع، وعدالة تشمل كل الفئات في كافة ربوع البلاد.وقال توفيق إنه "علينا أن نتوقف كثيرًا أمام ما يحققه الرئيس السيسي لشعبه، ليس في منطقة معينة محدودة، ولكن على مستوى كافة ربوع البلاد، وليس على مستوى فئة معينة أو محددة من الشعب، ولكن عطاء الرئيس ورؤيته تشمل كل جموع الشعب المصري، ولأول مرة في تاريخ مصر يلقى المهمشون والبسطاء والفقراء والأكثر احتياجا كل هذه الرعاية والاهتمام من أجل توفير الحياة الكريمة لهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، وخلق الحياة الآدمية والإنسانية التي تتوفر فيها كل الخدمات بما يليق بالشعب المصري ودولته العظيمة".وأضاف توفيق أن الرئيس السيسي واجه الأزمات بشجاعة وجرأة ونبل، لم يستسلم لظروف معقدة وصعبة، وحدد أوجاع ومشاكل المصريين، فلم تعد ترى أي مظاهر لطوابير الموت والعذاب، كل شيء متوفر، البنزين، السولار، الخبز، البوتاجاز أو الغاز الطبيعي إلى ملايين الوحدات السكنية، لا مشاكل ولا انقطاع في التيار الكهربائي، لا معاناة ولا أوجاع من فيروس "سي"، فالعلاج الناجح والمجاني حق لجميع المصريين، ولا قوائم انتظار.وتابع الكاتب عبد الرازق توفيق أن الدولة تضع مواطنيها في القلب والعقل، والرئيس يتابع على مدار الساعة ملحمة بناء المواطن، ويطمئن دائما على الأحوال والظروف المعيشية للمصريين، ويعمل على تحسينها باستمرار، ولا ينتظر وقوع المشكلة والأزمة، بل يواجهها قبل وجودها، وجميع حوائج ومطالب واحتياجات المصريين متوفرة بجودة عالية وسعر مناسب، يد الدولة الحانية دائما تربت على أكتاف الغلابة، فها هي مظلة حماية اجتماعية غير مسبوقة، وتم تأهيل هذه الفئات للعمل والإنتاج.