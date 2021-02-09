سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 80 سنتا ليبلغ 60.39 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا ليبلغ 60.39 دولار في تداولات أمس الاثنين، مقابل 59.59 دولار في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية صعد خام برنت 1.22 دولار ليغلق عند 60.56 دولار للبرميل في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 57.97 دولار للبرميل.