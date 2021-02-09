المغرب: لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا فعال في كبار السن

قالت السلطات اليوم الثلاثاء، إن لقاح سينوفارم الصيني فعال في كبار السن، وسيواصل المغرب استخدامه لتلقيح السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق.وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان إن البيانات المتاحة من حملة التلقيح المغربية لم تظهر أي زيادة في الآثار الجانبية السلبية على الأشخاص الذين تم تلقيحهم، ممن هم في سن 60 وما فوق، مقارنة مع الآخرين الذين يتلقون لقاح سينوفارم.وحتى الآن، هناك 8 فقط من هذه الفئة العمرية، أبلغوا عن آثار جانبية طفيفة، بعد تلقي جرعات سينوفارم، وهو ما يعادل 2.2 حالة لكل 10 آلاف.وقال بيان الوزارة إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سينوفارم، والتي أجريت جزئيا في المغرب، شملت أشخاصا تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، وأظهرت تحملا جيدا لهذه الفئة من السكان.وأضاف البيان أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أظهرت فعالية إجمالية قدرها 86 %، وسلامة جيدة.وأطلق المغرب حملة التلقيح على المستوى الوطني في 3000 موقع، في الـ29 من يناير، بعد الحصول على 66 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينية المضادة لكوفيد-19 ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا.