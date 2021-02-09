كوبا تحذر كولومبيا من هجوم محتمل من قبل مقاتلي «جيش التحرير الوطني»

اتخذت الحكومة الكوبية خطوة غير عادية بتحذير كولومبيا من هجوم محتمل من قبل منظمة "جيش التحرير الوطني" اليسارية المتمردة.وذكر وزير الدفاع الكولومبى دييجو مولانو يوم الاثنين أن "الحكومة تلقت اتصالا من السفير الكوبى لدى كولومبيا بشأن هجوم مخطط له يشتبه في تنفيذه من جانب جيش التحرير الوطنى".يشار إلى أن جيش التحرير الوطني هو جماعة متمردة كولومبية تضم نحو ألفي مقاتل. وأقام أعضاء من قيادتها في هافانا بشكل متكرر.وتتعاطف القيادة الشيوعية الكوبية حتى الآن مع المتمردين الكولومبيين.وتصنف الحكومة الكولومبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جيش التحرير الوطني على أنه منظمة إرهابية.