1008 إصابات جديدة و40 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و40 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 556 ألفا و519 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و66 حالة وفاة.وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 512 ألفا و943 حالة، بينما توجد 31 ألفا و510 حالات نشطة في البلاد.