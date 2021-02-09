أيلاندرز يتفوق على رينجرز فى قمة نيويورك بهوكى الجليد

فاز نيويورك أيلاندرز 2-صفر على نيويورك رينجرز في مباراة قمة المدينة بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية يوم الثلاثاء.وسجل كيسي سيزيكاس ومات مارتن هدفين في غضون دقيقتين وخمس ثوان من الشوط الثالث، كما أنقذ الحارس سيمون فارلاموف 30 محاولة ليتحقق الانتصار الثمين.وحقق أيلاندرز بذلك فوزه الأول بعد ست هزائم متتالية خارج الأرض.وجاءت المواجهة الثالثة بين الجارين متقاربة على عكس أول مباراتين هذا الموسم في 14 و16 يناير كانون.وفاز أيلاندرز 4-صفر في المباراة الأولى ورد رينجرز 5-صفر.