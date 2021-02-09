السويد تطلب من دبلوماسى روسى المغادرة ردا على طرد أحد دبلوماسيها

طردت السويد دبلوماسيا روسيا ردا على إعلان موسكو دبلوماسيا سويديا بأنه "شخص غير مرغوب فيه" الأسبوع الماضي.وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) يوم الاثنين "لقد أبلغنا السفير الروسي أنه طُلب من شخص من السفارة الروسية مغادرة السويد. وهذا رد واضح على القرار غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان يؤدي مهامه فقط".وإلى جانب زميليه من ألمانيا وبولندا، شوهد الدبلوماسي السويدي على صلة بمظاهرة لدعم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني في مدينة سان بطرسبرغ يوم 23 يناير.وبزعم أن الدبلوماسيين الأجانب الثلاثة شاركوا في الاحتجاج وبالتالي ارتكبوا "أعمالا غير قانونية"، أعلنتهم موسكو يوم الجمعة بأنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم" وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وطردتهم.وقالت السويد وبولندا وألمانيا إنهم كانوا هناك كمراقبين فقط. وأعلنت الدول الثلاث الآن أنها طردت دبلوماسيين روس ردا على ذلك.