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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إبعاد تركيا من إنتاج «إف 35» نقطة اتفاق بين بايدن وترامب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:37 ص
إف 35
إف 35
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على الرغم من تباين المواقف السياسية بين إدارتى دونالد ترامب وجو بايدن إزاء قضايا العالم الخارجى برز الاتفاق على استمرار خروج تركيا من برنامج إنتاج المقاتلة "إف 35" كحالة نادرة فى تلاقى رؤيتى بايدن وترامب.

وقالت دورية القوات الجوية الأمريكية "إيرفورس ماجازين" إن إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن ستستمر فى تنحية تركيا من الشراكة فى برنامج انتاج المقاتلة "إف – 35"، وهو الإجراء الذى كانت إدارة الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب قد اتخذته حيال تركيا.

وأشارت الدورية الأمريكية إلى أن الإبقاء على تركيا خارج دائرة الشراكة فى برنامج إنتاج المقاتلة "إف – 35" بدا كأول اتفاق فى السياسات بين إدارة بايدن وإدارة ترامب، فبرغم ما بينهما من تجاذبات سياسية وانتخابية اتفقت الإدارتان على أن أنقرة باتت "شريكا دفاعيا لا يؤتمن" بعد مضى 66 عاما على انضمامها لحلف شمال الأطلنطى.

واستطردت دورية القوات الجوية الأمريكية بالقول إن مخططى الدفاع فى البنتاجون يتحسبون كثيرا لعواقب استمرار تركيا فى برنامج الشراكة فى إنتاج المقاتلة "إف – 35" بعدما قررت أنقرة المضى قدما فى التزود بمنظومات "إس – 400" الروسية للدفاع الجوى، وهو ما عبر عنه جون كيبرى الناطق باسم البنتاجون عندما صرح فى الخامس من الشهر الجارى بأن تركيا لن تعود إلى لعب دور الشريك فى برنامج إنتاج المقاتلة التى يضم الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى فى حلف شمال الأطلنطى.

ووفقا لتقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية الامريكية "دى إى إيه" ستكون أنظمة التشفير والاتصالات الأمريكية مكشوفة تماما للجانب الروسى عن طريق تركيا بحكم كونها عضوا فى حلف شمال الأطلنطى إذا تحصلت أنقرة على منظومات "إس – 400" الروسية.

ويؤكد الخبراء الأمريكيون أن أنظمة تشغيل "إس – 400" التى بدأت انقرة فى استلامها فى العام 2019 غير متوافقة فى الأساس مع حواسيب المقاتلات المتطورة "إف – 35" ويقولون إنها حواسيب مصممة أساسا على التعامل مع منظومات الدفاع الجوى الأمريكية الصنع "باتريوت" التى عاندت تركيا ورفضت شراءها من الولايات المتحدة.

وبحسب الدورية الأمريكية، فقد اشترى سلاح الجو الأمريكى ثماني مقاتلات من طراز "إف – 35" تصل قيمتها إلى 7ر861 مليون دولار كان مقررا أن تحصل عليها تركيا فى حالة استمرار شراكتها فى برنامج إنتاج تلك المقاتلات لكن العقوبات التى فرضتها إدارة ترامب وأبقت عليها إدارة بايدن حالت دون حصول تركيا على تلك المقاتلات المتطورة.

وفى ديسمبر الماضى فرضت إدارة ترامب وهى فى أيامها الأخيرة عقوبات ممتدة على أنقرة بسبب مضيها قدما فى التزود بمنظومات إس 400 الروسية، ويرجح المراقبون أن يشهد العام 2021 استمرارا فى نهج معاقبة انقرة اذا استمرت فى نهج سياساتها الاستفزازية لحلفائها الغربيين.

و كشف باتريك توكر خبير التكنولوجيا الدفاعية الأمريكى عن قدرة المنظومة الروسية على خرق نظم المعلومات الخاصة بتشغيل المقاتلات إف – 35 التى تقترب منها حتى وان كان ذلك فى أوقات السلم وهو ما يشكل تهديدا لسلامة تشغيل المقاتلات إف – 35 وكشف أسرارها الملاحية وربما عيوبها إذا تحصلت عليها تركيا، كما سيفشى ذلك أسرارا كثيرة من الخصائص الفنية للمقاتلة تعتبرها الولايات المتحدة من اسرار ترسانتها التسلحية، وللتدليل على ذلك اشار الخبير الامريكى الى ان اسرائيل التى حصلت على المقاتلات إف – 35 تحرص على الابتعاد عن مناطق انتشار منظومة إس – 400 فى سوريا لهذا السبب.

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