مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين فى انفجار شمال الصين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع بشركة أدوية بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.وذكرت سلطات مقاطعة "لياونينغ"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الانفجار وقع في قطاع تابع لشركة الأدوية في مدينة "بنشي" بالمقاطعة، موضحة أن 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى عقب الانفجار توفي منهم اثنان متأثرين بإصابتهما الخطيرة.ولم يعرف حتى الآن أسباب الانفجار، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسبابه وملابساته.