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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: إجراءات السلام ليست خيارا بل ضرورة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:33 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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صرح وزير خارجية كوريا الجنوبية الجديد جونج أي-يونج، اليوم الثلاثاء، بأن "إجراءات السلام في شبه الجزيرة الكورية ليست خيارا بل إنها تمثل طريقا يتحتم علينا أن نسير عليه".

وقال جونج، في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، "إن وضع الدبلوماسية الذي نعيشه في الوقت الراهن صعب، وعلينا تطوير التحالف الكوري-الأمريكي، الذي يجسد أسس اتجاه دبلوماسيتنا الأكثر سلمية وشمولا".

وأضاف: "علينا أيضا أن نسعى معا مع شركائنا الرئيسيين مثل الصين واليابان وروسيا ورابطة آسيان والاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا".

وأكد ضرورة المشاركة النشطة في مساعي المجتمع الدولي من أجل التعاون في المجال الصحي وانتعاش الاقتصاد العالمي بالإضافة الى تغير المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، قائلا إن الدبلوماسية التي تساهم في تطوير معيشة الشعب هي أيضا من صميم مهامنا الموكلة لنا في هذا العصر.

وتابع قائلا: "أتقدم بخالص الشكر لوزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا التي قادت الوزارة لمدة 3 سنوات ونصف عام، وسوف ننفذ المهام الإصلاحية التي بدأتها الوزيرة كانج بدون تراجع".

وبثت شبكة داخلية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية مراسم تنصيب الوزير الجديد جونج والتي أقيمت بحضور 20 من أعضاء الوزارة، مراعاة لوضع تفشي كوفيد-19.

وسبق أن توجه وزير الخارجية الجديد لزيارة المقبرة الوطنية في العاصمة سول، وكتب في سجل الزوار "علينا العمل من أجل استقرار السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية والحد من اندلاع حرب مأساوية مرة أخرى في أراضي البلاد".

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