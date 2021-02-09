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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

303 إصابات جديدة بكورونا و8 وفيات فى كوريا الجنوبية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:28 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 81 ألفا و487 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن البلاد سجلت ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مع استمرار ظهور إصابات جماعية، حيث تظل السلطات الصحية في حالة تأهب قصوى قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وسجلت كوريا الجنوبية 8 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1482 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية 189 شخصا، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 71 ألفا و676 حالة، بزيادة قدرها 458 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت كوريا الجنوبية حتى الآن 54 حالة إصابة بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا، المعروفة بأنها أكثر عدوى بكثير.

وكانت الموجة الثالثة من الفيروس التي اندلعت منتصف نوفمبر الماضي قد تباطأت تدريجيا خلال فبراير الجاري، غير أن عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى أكثر من 500 إصابة نتيجة تداعيات الإصابات الجماعية انطلاقا من جمعية للتبشير وغيرها في نهاية ديسمبر الماضي، ثم شهد تراجعا تدريجيا لينخفض إلى أقل من 300 إصابة اليوم.

ومع ذلك، فإن السلطات حذرة بشكل خاص بشأن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة القادمة التي تمتد من يوم الخميس إلى السبت، حيث إن ملايين الكوريين الجنوبيين يسافرون عادة عبر البلاد لزيارة أقاربهم وعائلاتهم.

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