تقرير: احتجاجات بوغازيتشى جمعت المتدينين والعلمانيين ضد أردوغان

قال الموقع الأمريكي "المونيتور" إن الاحتجاجات الطلابية الأخيرة في جامعة بوغازيتشي نجحت في أنها جمعت الطلاب المتدينين والعلمانيين في صف واحد ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأضاف المونيتور: "أن الاحتجاجات التي تهز حرم الجامعات التركية الآن هي الأكبر منذ مظاهرات جيزي وهي نتاج رفض الرئيس العنيد مراعاة المشاعر الشعبية".يأتي هذا فيما لم تظهر الاحتجاجات على تعيين أحد الموالين للحزب الحاكم كرئيس لجامعة بوجازيغتشي، إحدى أعرق الجامعات في تركيا، أي بوادر للتراجع حتى مع استمرار الحكومة في احتجاز الطلاب وسجنهم في محاولة لترهيبهم وإجبارهم على الخضوع.كما أصبحت بيزا بولداغ، الطالبة في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة في إسطنبول، عاشر طالبة تُسجن بسبب المظاهرات الاحتجاجي، حيث تم اقتحام منزلها بالقرب من ميناء مدينة إزمير وكانت جريمتها المزعومة هي إدارة حساب على تويتر بعنوان "Bogazici Solidarity"، والذي نشر رسالة مفتوحة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعهد فيه بعدم الرضوخ لضغوط الحكومة وقالت فيه: "لن نطيعك دون قيد أو شرط. أنت لست سلطانًا ولسنا رعاياك".واعتبر ممثلو الادعاء أن بولداغ أهانت أردوغان وحرضت على "الكراهية" وتستند الأدلة ضدها إلى رقم هاتفها المحمول وحسابها على تويتر فقط.ومنذ يناير، طالب طلاب في بوغازيتشي باستقالة بولو، المنتحل المزعوم والمرشح البرلماني السابق عن حزب أردوغان، وانضم أعضاء هيئة التدريس إلى النضال من أجل إنكار شرعية بولو، ويقولون إن تعيينه جزء من جهد مستمر لإخماد الحريات الأكاديمية وتحدى تقاليد الجامعة في اختيار رئيس الجامعة.ورد بوغازيتشي، معقل الفكر الليبرالي، كان شرسًا، واشتدت حدة الاحتجاجات في الأول من فبراير عندما فرقت قوات الأمن مظاهرات في الجامعة نظمت ردا على اعتقال طالبين، واعتقل 150 طالبا آخرين، وأثارت صور رجال الشرطة وهم يحملون الهراوات وضربوا بالغاز المسيل للدموع جولة جديدة من الاحتجاجات امتدت إلى العاصمة أنقرة والعديد من المدن الأخرى.وانتهز أردوغان الاحتجاجات الغاضبة ووصف المشاركين فيها بأنهم "الإرهابيين" و"المخربين"، فيما طالب رجل العصابات التركي البارز ألاتين كاكيتشي، الذي تربطه علاقات وثيقة بحلفاء أردوغان القوميين المتطرفين في حزب الحركة القومية، في رسالة مكتوبة بخط اليد على تويتر يوم 7 فبراير، لبولو بعدم الاستقالة من بوغازيتشي، مضيفا أنه يتم تنظيم "أعمال استفزازية" من قبل القوى الغربية.احتجاجات بوغازيتشي الأكبر منذ احتجاجات جيزيزقال المونيتور: إن الاحتجاجات في الجامعة هي الأكبر منذ مظاهرات جيزي التي اجتاحت تركيا في صيف 2013، والتي كانت أيضًا نتاجًا لرفض أردوغان العنيد مراعاة المشاعر الشعبية، حيث تجاهل أردوغان الرفض الشعبي على خطط الحكومة لبناء مركز تجاري في حديقة جيزي، وهي منطقة خضراء نادرة، ووقعت الاحتجاجات وأسفرت عن مقتل 22 شخصًا وأصيب 8000 آخرون فيما وصفت الحكومة احتجاجات جيزي بأنها مؤامرة مستوحاة من الغرب للإطاحة بأردوغان.ويقول محللون إن أردوغان حريص على إجراء أوجه تشابه بين جيزي والاضطرابات في بوغازيتشي في محاولة لتشويه كليهما وقال إدغار سار، الشريك المؤسس لـ Istanpol، وهي مؤسسة فكرية مستقلة في اسطنبول: في ظل حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد والانتقادات الموجهه للحكومة بشأن تعاملها مع جائحة كوفيد -19،بجانب أن احتجاجات بوغازيتشي "تستند في الغالب إلى قضية واحدة" فانها مختلفة تماما عن احتجاجات جيزي.وقال أيكان إردمير، الذي يرأس برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن: إن الرئيس التركي قلق بشكل خاص من أن الشباب العلماني والمتدين في تركيا قد نجحوا في إيجاد أرضية مشتركة في معارضة حكمه التعسفي المتزايد، وكان إردمير يلمح إلى مشاركة طلاب بوجازيجي المتدينين في الاحتجاجات. ومن بينهم بلقيس ساين، طالبة علم نفس تبلغ من العمر 20 عامًا.قالت سايين للمونيتور في مقابلة هاتفية: إن سبب مشاركتها في الاحتجاجات كان بسبب "الطريقة غير الديمقراطية" التي تم بها تعيين رئيس الجامعة، وتابعت ساين: "كنت في الثانية من عمري عندما وصل أردوغان إلى السلطة. أريد أن أكون جزءًا من التغيير الإيجابي. هناك العديد من الطلاب الأتقياء والمتدييين الذين يفكرون مثلي، حيث تنحدر ساين من عائلة من أنصار حزب العدالة والتنمية. لكنها، مع ذلك، صوتت لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي العلماني عندما أدلت بصوتها لأول مرة في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، على حد قولها.وأشار إردمير إلى أنه "لاحتواء هذا التهديد، سيسرع أردوغان في تجريم المحتجين، لخيبة أمله، ولكن من المرجح أن يكتشف أردوغان أن تكتيكاته الاستقطابية لاستقطاب المتدنيين بائت بالفشل لان الشباب المتدين الذي يعول عليه أردوغان يقفون تماما مع أقرانهم العلمانيين".